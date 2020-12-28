مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إيفرتون و مانشستر سيتي

المستقلة /- يستضيف إيفرتون نظيره مانشستر سيتي، فى الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة مساء اليوم الاثنين، على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويسعى كلا الفريقين لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويحتل إيفرتون المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد مانشستر سيتي فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام أستون فيلا.

ويدخل إيفرتون مواجهة اليوم بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، منتشيا بالفوز في جميع المباريات الأربع الأخيرة فى الدوري الإنجليزي، وآخرها مساء أول أمس الأحد على شيفيلد يونايتد بهدف، فى حين يسعى السيتي بقيادة بيب جوارديولا إلى الفوز للمزاحمة بقوة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مواجهة اليوم الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر لإصابتهما بفيروس كورونا.

وتعد مباراة اليوم صعبة على الفريقين فى ظل تقارب المستوى، ويعتمد “التوفيز” على مهاجمه المتألق دومينيك كالفيرت-لوين، الذى سجل 11 هدفا فى المسابقة حتى الآن، فى حين يعتمد السيتي على فيران توريس وكيفن دي بروين.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للقاء، “فكرنا فى البدء بأجويرو، نحن بحاجة إليه، أنا بحاجة إليه، لدى أخبار جيدة بشكل عام، حقيقة أنه لعب لمدة 15 أو 20 دقيقة، رأيناه حادًا وديناميكيًا وجيدًا، إنها أخبار رائعة بالنسبة لنا، نحن بحاجة إليه “.

وأضاف مدرب السيتى، “أنا سعيد بالفوز أمس، فى المواسم الأخيرة، عانينا ضد نيوكاسل، فقدنا النقاط، لكن مباراه الأمس كانت مذهلة، لقد أجرينا الكثير من التمريرات ، لا أعرف كم ، بالملايين!، هذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها. لقد أضعنا فرصتين وعلينا تحسين هذا، نحن نعرف ذلك “.

وتابع جوارديولا، “وصل لاعبو خط الوسط المهاجمون إلى منطقة الجزاء لأن الهجوم أفضل بكثير، جوندوجان لاعب رائع، أولا وقبل كل شيء إنسان لا يصدق. في اللحظات السيئة من الموسم الأول ، كان لديه إصابة رباط، لكنه شخص ومنافس لا يصدق. لا يشعر بالضغط “.