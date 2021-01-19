مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

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(المستقلة) أقيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والدحيل القطري، بطل الدولة المضيفة.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

ربع النهائي:

المباراة الثانية: تيجريس أونال المكسيكي × أولسان هيونداي الكوري

المباراة الثالثة: الدحيل القطري × الأهلي المصري

نصف النهائي:

الفائز من المباراة الثانية (تيجريس × أولسان) × بطل أمريكا الجنوبية

الفائز من المباراة الثالثة – بايرن ميونيخ

ومن المنتظر أن تقام مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية، بين بالميراس البرازيلي ومواطنه سانتوس، يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

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