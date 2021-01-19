مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية
(المستقلة) أقيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر في شهر فبراير/شباط المقبل.
وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والدحيل القطري، بطل الدولة المضيفة.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
ربع النهائي:
المباراة الثانية: تيجريس أونال المكسيكي × أولسان هيونداي الكوري
المباراة الثالثة: الدحيل القطري × الأهلي المصري
نصف النهائي:
الفائز من المباراة الثانية (تيجريس × أولسان) × بطل أمريكا الجنوبية
الفائز من المباراة الثالثة – بايرن ميونيخ
ومن المنتظر أن تقام مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية، بين بالميراس البرازيلي ومواطنه سانتوس، يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.
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