مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

(المستقلة) أقيمت مساء اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأسفرت القرعة عن مواجهة عربية بين الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، والدحيل القطري، بطل الدولة المضيفة.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

ربع النهائي:

المباراة الثانية: تيجريس أونال المكسيكي × أولسان هيونداي الكوري

المباراة الثالثة: الدحيل القطري × الأهلي المصري

نصف النهائي:

الفائز من المباراة الثانية (تيجريس × أولسان) × بطل أمريكا الجنوبية

الفائز من المباراة الثالثة – بايرن ميونيخ

ومن المنتظر أن تقام مباراة نهائي كوبا ليبرتادوريس لتحديد بطل أمريكا الجنوبية، بين بالميراس البرازيلي ومواطنه سانتوس، يوم 30 يناير/كانون الثاني المقبل.