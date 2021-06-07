مهند علي “ميمي” يدخل التاريخ

المستقلة/- دخل لاعب منتخب العراق مهند علي”ميمي” التاريخ بعد 18 ثانية فقط من مباراة كمبوديا بتصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب العراق على كمبوديا (4-1) في الجولة التاسعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبعد 18 ثانية من المباراة، نجح مهند علي في تسجيل الهدف الأول للمنتخب العراقي، ليكون أسرع هدف في التصفيات الحالية.

وتفوق هدف “ميمي” على الذي سجله المنتخب الماليزي في شباك الإمارات، بعد مرور 32 ثانية فقط، وذلك في الجولة الثانية من التصفيات.

وبهذا الفوز رفع منتخب العراق رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت، قبل مباراة البحرين وإيران.

 

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