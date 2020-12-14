مهند جعاز يوضح موقفه من رفض الانضمام لمنتخب العراق

(المستقلة) أثار مهند جعاز، لاعب هاماربي السويدي، حالة من الجدل مؤخرا، بسبب انتشار أنباء حول رفضه الانضمام إلى منتخب العراق في معسكره المقبل.

وفي وقت سابق أكد باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخب العراق، رفض مهند جعاز، تمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث قال: “اللاعب مهند جعاز كان من ضمن قائمة المنتخب الوطني للبطولة الرباعية التي ستقام في الإمارات الشهر المقبل، ولكن بعد الاتصال باللاعب من أجل مخاطبة ناديه، وكذلك توجيه الدعوة الرسمية، صُدمنا برفض اللاعب تمثيل المنتخب لأسباب لا نعلمها”.

ونشر مهند جعاز ردا عبر “إنستجرام” قال فيه: “إلى الجماهير العراقية، أنا لم أرفض تمثيل المنتخب العراقي، انا قلت إنني أريد التركيز مع فريقي هاماربي للاستعداد للموسم القادم”.

وأضاف: “أشعر بالفخر عندما ارتدي قميص المنتخب العراقي، رجاء لا تستمعوا للصحفيين الكاذبين”.

كذلك نشر اللاعب بيانا قال فيه: “للأسف قرأت البيان الرسمي للاتحاد العراقي و مدير المنتخب الوطني باسل كوركيس بحقي، وكان بيانا غير دقيق، لذا سأوضح النقاط التالية”.

وتابع: “سبق وأن أعلنت موافقتي الرسمية على تمثيل العراق، والانتقال من تمثيل السويد، وحضرت دعوة المنتخب الأولمبي، وانتظرت لعام كامل من إنهاء أوراقي، ولم أستطع المشاركة في كأس آسيا لهذا السبب”.

وواصل: “أتواجد حاليا في إجازة مع عائلتي، وتوقفت عن اللعب لفترة، وأحتاج إلى أن أعود تدريجيا مع فريقي للتهيئة للموسم القادم، وأن أصل للجاهزية الكاملة، فلن أستطيع تمثيل النادي او المنتخب إذا لم يكن مستواي جيدا”.

واستمر: “رغم أن مباريات المنتخب هي خارج أسبوع فيفا الدولي، فإنني وضحت بأنني سأكون جاهزا لتمثيل المنتخب الوطني في شهر مارس/آذار القادم أذا ما احتاجني المنتخب”.

وأتم: “أنا منصدم من البيان الذي كان بصيغة تهجَّم دون حقائق، رغم أنني لم أخض أي مباراة رسمية مع المنتخب العراقي بعد، وبالنهاية أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني العراقي، وشرف عظيم لي تمثيل العراق”.