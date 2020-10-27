مهند جعاز جاهز لتمثيل منتخب العراق

(المستقلة) – بات مهند جعاز، المحترف في صفوف فريق هاماربي السويدي، جاهزا للانضمام إلى منتخب العراق الأول.

جعاز صاحب الـ23 عاما مثل السويد على صعيد الناشئين والشباب، وتلقى مؤخرا دعوة من ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق لتمثيل “أسود الرافدين”.

وأكمل جعاز مؤخرا الإجراءات القانونية اللازمة للعب مع منتخب العراق، ومن المنتظر أن يتم ضمه لقائمة “أسود الرافدين” في فترة التوقف الدولي الشهر القادم.

يذكر أن جعاز يلعب في مركز الظهير الأيسر، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2016، ومنذ ذلك الحين تنقل بين عدة أندية سويدية، حتى استقر به الحال مع هاماربي، الذي انضم إليه في أغسطس/آب الماضي.

ويخوض منتخب العراق مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي المقبلة، أمام الأردن وأوزبكستان، يومي 13 و17 نوفمبر/تشرين الثاني على الترتيب.