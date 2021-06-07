مهند الحمدي يحسم جدل انفصاله عن خطيبته

المستقلة/- منى شعلان/ حسم الفنان السعودي مهند الحمدي، الجدل المثار خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصاله عن خطيبته الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد، بعد تداول مقطع فيديو خاص بهما.

حيث أعاد مهند نشر مقطع الفيديو المتداول عن انفصاله عبر خاصية الاستورى بحسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلّق عليه قائلاً: “والله العظيم كتبت ومسحت كثير مش عارف ابدأ من طوين!؟ فعلاً أفشل تقرير رأته عيني الربط والأخطاء الإملائية والأخطاء الموضوعية بلاوي”.

وأضاف: “ما عندي مشكلة بالشائعات ابداً، بس عندي مشكلة كبيرة بالمونتاج والصوت ومخارج الحروف والموسيقى والصور الثابتة اللي مالها طعم لازم فيديو سايلنت مع الفويس اوفر على الأقل شو بقول!؟”.

وتابع : “ما ينفع تسموا أنفسكم مجلة وأبجديات الصحافة والأخبار ما عندكم يعني على الأقل ارفعوا مستوى كواليتي تعديل التقارير احترموا عين المشاهد أقل الإيمان”.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الحمدي شائعات انفصاله عن خطيبته فرح مراد، إذ إنه يحرص دائماً على تكذيب هذه الشائعات من خلال نشر صور جديدة تجمعهما.

وفرح مراد تعمل في مجال الموضة، وكان الظھور الأول لها قبل 6 سنوات من خلال برنامج “ما بدھا ھالقد”، وتعرفا الحمدي عليها في دبي وبدأت علاقتهما كصداقة فقط ثم تطورت بعد اعتراف الحمدى بحبه لها.

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