“مهرجان القاهرة” يصدر بيانًا بشأن اتهام مخرج بالتحرش

المستقلة/ منى شعلان/ أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيانًا بشأن ما أثير مؤخرًا ، حول اتهام أحد مخرجي الأفلام المشاركة بالمهرجان بالتحرش الجنسي.

وأكد مهرجان القاهرة السينمائي ، فى بيانه اليوم الثلاثاء، احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وأضاف البيان: على مدار الساعات الماضية نتابع باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية”.

وتابع البيان : “حتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة”.