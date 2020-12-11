“من بينهم العراق”.. أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن فى العالم لعام 2020

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المستقلة/- كشف تقرير أصدرته شركة “غالوب” الأمريكية المختصة في الاستشارات الإدارية وإدارة الموارد البشرية والإحصاءات، عن تواجد 3 دول عربية في قائمة أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن والتوتر في العالم لعام 2020 من أصل 145 دولة شملها التقرير.

ونشرت الشركة على موقعها، تقرير بعنوان ” تقرير غالوب 2020 للعواطف”، والذي تم بعد إجراء استطلاع شارك فيه أكثر من 175 ألف شخص من 145 بلدا.

حيث تم الاعتماد على طرح أسئلة تتعلق بمشاعر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وتتعلق بخمس مشاعر وهي :التوتر، الغضب، الحزن، القلق، الألم النفسي، بحسب ما نقل موقع “عربي بوست”.

وتصدر العراق القائمة حيث صرح 51 في المئة من المشاركين عن شعورهم بهذه المشاعر، ليتصدر العراق القائمة من حيث المشاعر السلبية، فيما احتل لبنان المركز الثالث، والثاني عربيا، حيث أعلن 48 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بهذه المشاعر، واحتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا في القائمة بعدما أعلن 46 في المئة من المشاركين عن هذه المشاعر.

وجاء ترتيب الدول العشر بحسب الترتيب ونسب الشعور بالمشاعر الخمسة كالتالي:

العراق، 51 في المئة، رواندا 49 في المئة، لبنان وأفغانستان وتشاد، 48 في المئة، سيراليون وغينيا 47 في المئة، تونس وإيران وتوغو 46 في المئة.

وأشار الموقع بأن نتائج الاستطلاع تتعلق بآراء الناس بشأن التجارب، التي تعرضوا لها في الفترة التي سبقت انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف أرجاء الأرض في 2020، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع النسب المذكورة سابقا، بالإضافة لما سببته الجائحة من ضغوط وتوتر ومعاناة لفئة غير قليلة من سكان العالم.

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