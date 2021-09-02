من أجل تحفيز الدماغ.. تعرف على اهم المواد الغذائية الواجب تناولها في الصباح

المستقلة /-كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يجب تناولها في وجبة الفطور من أجل تحفيز الدماغ.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه يصعب على الجسم بعد فترة العطلة الصيفية الطويلة، العودة إلى الإيقاع اليومي الذي كان يتبعه في أيام العمل، لذلك هو بحاجة إلى مساعدة.

ووفقا لها، يمكن تنشيط الجهاز العصبي منذ الصباح بمساعدة أطباق معينة من الطعام.

وتقول، “يجب أن تحتوي أطعمة وجبة الفطور على مجموعة فيتامين B. وهذه الفيتامينات موجودة في خبز الحبوب الكاملة وخبز الجودار، وفي العصائد. هذه الفيتامينات هي مواد “منشطة” للجهاز العصبي بكامله، فمن دونها لن تتم عملية التمثيل الغذائي. لذلك يجب أن تكون هذه المواد أساس وجبة الفطور للأطفال والبالغين على حد سواء”.

وتنصح الخبيرة، بتناول البيض بانتظام في وجبة الفطور ، لأنه يساعد على “تحفيز” الدماغ واتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة.

وتقول، “هناك أطعمة تؤثر إيجابيا في الوظائف الإدراكية للدماغ. والبيض في مقدمة هذه الأطعمة وخاصة صفار البيض، لأنه يحتوي على مادة الكولين التي هي مقدمة لمادة أسيتيل كولين. ومادة أسيتيل كولين هي ناقل عصبي يضمن انتقال الإشارات بين الخلايا العصبية. أي مسؤولة عن الفترة بين ما نفكر به وما نقوله. ويساعد على ايجاد الكلمة المناسبة وتذكر التعريف الصحيح. لذلك فإن تناول البيض في وجبة الفطور أمر مهم وقرار صائب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تشكيلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

اخبار العراق

اعتقال مسؤول في التسجيل العقاري بمحافظة ميسان

اخبار العراق

وزير الخارجية في منتدى الباخ يستعرض الرؤية الإستراتيجية لمؤتمر بغداد

اخبار العراق

هيئة النزاهة : تمكنا من استعادة وكشف ومنع هدر قرابة خمسة مليارات دولار

اخر الاخبار

من أجل تحفيز الدماغ.. تعرف على اهم المواد الغذائية الواجب تناولها في الصباح

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يستعين بأم كلثوم للترحيب بعودة رونالدو

اخر الاخبار

لبنانيات يطلقن حملة “تزوجني بدون مهر” لتشجيع الشباب على الزواج

اخر الاخبار

لبنانيات يطلقن حملة “تزوجني بدون مهر” لتشجيع الشباب على الزواج

اخر الاخبار

يمكنك النوم في 120 ثانية فقط! طرق بسيطة معتمدة في الجيوش للتغلب على الأرق

اخبار العراق

المنتخب العراقي يواجه نظيره الكوري الجنوبي في تصفيات مونديال قطر 2022

اخر الاخبار

فيسبوك توسع تجربة تقليل المحتوى السياسي في خلاصة الأخبار

اخبار العراق

المفوضية تحدد مكافأة للأساتذة الجامعيين المشرفين على مراكز الاقتراع

اخبار العراق

لتلافي المشاكل السياسية.. خبراء بالقانون يطالبون باعادة تفسير الكتل الاكبر

اخر الاخبار

خبيرة تغذية : تناول مشروبات تحتوي على السكر يسبب التهابات مزمنة في الجسم

اخر الاخبار

تعرف على اهم العلامات التي يسببها نقص فيتامين B12

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد أنَّ العراق يمر بنهاية الموجة الثالثة لجائحة كورونا

اخبار العراق

هيئة النزاهة تعلن شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم الماليَّة