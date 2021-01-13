منع الدرون في الكويت إلا بإذن

المستقلة/-أحمد عبدالله/أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، توجيها لهواة الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد “درون”.

ووفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية، طالبت رئاسة الأركان العامة، هؤلاء الأشخاص بعدم ممارسة نشاطاتهم الرياضية إلا بإذن مسبق من قبل الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المسؤولة.

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي، بهواة الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة (درون) إلى اتباع الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسلامة الجوية حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكانت الإدارة العامة للجمارك، قد دعت في وقت سابق إلى منع الإفراج عن الطائرات الدرون إلا بعد الحصول على موافقة كل من وزارة الداخلية وإدارة الطيران المدني.

وجاء تعميم مدير عام الإدارة العامة للجمارك تحت بند تعليمات جمركية بشأن منع الإفراج عن الطائرات المسيرة من دون طيار «الدرون».