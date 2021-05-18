منصور بن زايد يقدم هدية لجماهير مانشستر سيتي

المستقلة/- أعلن الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحمله تكاليف انتقال جماهير فريقه لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو، بنهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، يوم 29 مايو/آيار الجاري، في مدينة بورتو البرتغالية، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن مبادرة بن زايد هدفها تخفيف العبء المالي على المشجعين، الذين واجهوا وما زالوا يواجهون ظروفا صعبة، بسبب تأثير جائحة كورونا.

وقال النادي في بيانه: “إدراكا منه لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي مانشستر سيتي وخلق زيادة في تكاليف السفر، سعى الشيخ منصور إلى إزالة العائق المالي الأكثر أهمية أمام الجماهير، التي تحضر المباراة النهائية”.

وأضاف: “تكاليف كوفيد المتضخمة، بالإضافة إلى اختبار PCR الضروري والمكلف، من شأنه أن يجعل الرحلة إلى النهائي مرهقة ماديا، بالنسبة للعديد من هؤلاء المشجعين المحظوظين بما يكفي للتأهل والحصول على تذكرة”.

وتابع: “نظرا للقيود اللازمة المتعلقة بفيروس كورونا المعمول بها، يتعين على غالبية المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية التاريخية الأولى للنادي، القيام بذلك في غضون 24 ساعة”.

وختم: “مبادرة الشيخ منصور ستمول نقل عدة آلاف من مشجعي السيتي على باقة السفر الرسمية في يوم المباراة النهائية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا إجباريًا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

رياضية

منصور بن زايد يقدم هدية لجماهير مانشستر سيتي

اخر الاخبار

شقيق الفنان محمد صبحي يعلن اعتزال الفن نهائيا.. لهذا السبب

اخبار فلسطين

“سرايا القدس” تستهدف مدينة أسدود جنوب إسرائيل “بصليات صاروخية مكثفة”

اخر الاخبار

السعودية تعلن تسجيل 1047 إصابة جديدة بكورونا مقابل 886 أمس

اخبار الاردن

العاهل الأردنى يوجه بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في غزة

اخر الاخبار

فيديو.. فضل شاكر يطرح “الأرض بتتكلم عربي”.. دعمًا لأهالي فلسطين

اخر الاخبار

فيديو.. فضل شاكر يطرح “الأرض بتتكلم عربي”.. دعمًا لأهالي فلسطين

رياضية

برشلونة يستعد للإطاحة بـ4 نجوم

رياضية

تسريب عرض ريال مدريد للتعاقد مع أليجري

رياضية

هاري كين يسعى للرحيل عن توتنهام

رياضية

معاقبة لاعب منتخب بلجيكا بتمارين “الضغط” لسبب كوميدي

رياضية

صديق صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

رياضية

مطالب الإلغاء تحاصر أولمبياد طوكيو

رياضية

ترتيب الدوري العراقي بعد الجولة 31

رياضية

أزمة في برشلونة بسبب تشافي

رياضية

يوفنتوس يزيد الجدل بخصوص مستقبل رونالدو