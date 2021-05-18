منصور بن زايد يقدم هدية لجماهير مانشستر سيتي

المستقلة/- أعلن الشيخ منصور بن زايد، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحمله تكاليف انتقال جماهير فريقه لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو، بنهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، يوم 29 مايو/آيار الجاري، في مدينة بورتو البرتغالية، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن مبادرة بن زايد هدفها تخفيف العبء المالي على المشجعين، الذين واجهوا وما زالوا يواجهون ظروفا صعبة، بسبب تأثير جائحة كورونا.

وقال النادي في بيانه: “إدراكا منه لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي مانشستر سيتي وخلق زيادة في تكاليف السفر، سعى الشيخ منصور إلى إزالة العائق المالي الأكثر أهمية أمام الجماهير، التي تحضر المباراة النهائية”.

وأضاف: “تكاليف كوفيد المتضخمة، بالإضافة إلى اختبار PCR الضروري والمكلف، من شأنه أن يجعل الرحلة إلى النهائي مرهقة ماديا، بالنسبة للعديد من هؤلاء المشجعين المحظوظين بما يكفي للتأهل والحصول على تذكرة”.

وتابع: “نظرا للقيود اللازمة المتعلقة بفيروس كورونا المعمول بها، يتعين على غالبية المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية التاريخية الأولى للنادي، القيام بذلك في غضون 24 ساعة”.

وختم: “مبادرة الشيخ منصور ستمول نقل عدة آلاف من مشجعي السيتي على باقة السفر الرسمية في يوم المباراة النهائية”.