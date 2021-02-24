منخفض جوي جديد وقوي قادم إلى الاردن

المستقلة /- تشتد حالة عدم الاستقرار التي تؤثر على المملكة، وتسقط أمطار رعدية في مناطق غير مُنتظمة بشكل عشوائي وغير شامل.

ومع ساعات المساء تتكاثر السُحب الركامية في سماء أغلب المناطق لتتحوّل إلى غائمة، وتزداد برودة الأجواء.

كما تتركّز هذه الأمطار بشكل عام في المناطق الجنوبية والشرقية، وتترافق بهطولات غزيرة أحياناً وبزخات من البَرَد.

وبحسب الخرائط الجوية، تنتهي الفعالية الجوية مع الساعات المتأخرة من مساء الأربعاء.

في حين تشير الخرائطة إلى اقتراب منخفض جوي “قوي” سيؤثر على المملكة مع الأيام الأولى لشهر آذار/مارس _ بمشيئة الله _

ويجدر أخذ الحيطة والحذر خلال الفعالية نتيجة غزارة الأمطار في بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والتحذير يشمل منطقة البحر الميت ومحيطه.