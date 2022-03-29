منتدى يوم المرأة العربية يطلق مبادرات كبرى لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً

المستقلة/- برعاية جامعة الدول العربية، اختتم المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية فعاليات النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية الذي أقيم تحت عنوان ” إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة”، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة في مصر ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.

وكشفت الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية الدكتورة راندا رزق، عن 7 توصيات للمنتدى في نسخته الرابعة، والتي شملت المطالبة بجعل يوم 25 مارس يوما للمرأة العربية على أن يكون إجازة رسمية احتفالا وتقديسا للمرأة، وإطلاق مسابقة تنموية باسم “السفيرة هيفاء أبوغزالة .

تحالف المرأة العربية للإبداع والابتكار المجتمعي

وشملت التوصيات إطلاق مبادرة ” للزراعة العضوية ” واستخدام أسمدة عضوية وتكنولوجيا زراعية نظيفة وتمكين المرأة الريفية من الحصول على فرص عمل من خلال الزراعة العضوية، وتفعيل قانون الزراعة العضوية، والعمل على الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2030.

وشملت التوصيات المطالبة بإطلاق منصة تحمل اسم ” تحالف المرأة العربية للإبداع والابتكار المجتمعي بهدف تبادل الخبرات والتنمية المجتمعية وتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة والطفل وذوي الهمم، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا من خلال جناحي الحماية المجتمعية والتمكين الاقتصادى”.

المسئولية المجتمعية للشركات

وضمت التوصيات إطلاق موقع إلكتروني كأول موقع متخصص في مجال المسئولية المجتمعية للشركات على مستوى الوطن العربي لتحقيق أكبر قدر من الانتشار والمعرفة بالمسئولية المجتمعية وزيادة الوعي لدى الجمهور العربي بمدى أهمية المسؤولية المجتمعية وتأثيرها على كافة القطاعات بما يتماشى مع رؤية الأمم المتحدة 2030، واعتباره جسر اساسي لدعم وتمكين المرأة وتسويق منتجاتها الحرفية واتاحة كافة التطبيقات الداعمة للمرأة، وأخيرا دعم دور المرأة في التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية للمحافظة على الكوكب.

وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، في كلمتها إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.