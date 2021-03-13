منتخب العراق يعترض على جدول التصفيات الآسيوية

المستقلة/- قدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتراضا رسميا إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، بعد تغيير جدول مباريات “أسود الرافدين” في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، والتي تقرر إقامتها في البحرين بطريقة التجمع.

وطالبت التطبيعية، في كتابها المرسل للاتحاد الآسيوي، بخوض مباريات التصفيات حسب الجدول المحدد سابقا، والذي يلاقي فيه هونج كونج ثم كمبوديا وإيران.

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية، هشام محمد: “المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات منتخبنا أمام كمبوديا، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، أنها ستكون مع هونج كونج”.

وأضاف: “توافق رأي التطبيعية مع كاتانيتش، وتم تقديم اعتراض رسمي للاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة إلى جدول المباريات السابق، لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة”.

وأردف: “الاتحاد الآسيوي قرر اختيار البحرين لاستضافة مجموعة منتخبنا في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، وحدد مواعيد مباريات منتخبنا فيها”.

وأتم: “تقرر أن نواجه كمبوديا في السابع من يونيو/حزيران المقبل، وهونج كونج (11)، وإيران في الخامس عشر من الشهر نفسه”.