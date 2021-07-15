منتخب العراق يتلقى دعما ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي

المستقلة/- أكد وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، أنه حصل على المبالغ المالية من الحكومة العراقية للتعاقد مع مدرب أجنبي على مستوى عال.

وقال درجال في تصريحات صحفية، إنه تحدث مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أثناء اجتماع مجلس الوزراء وحصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع مدرب أجنبي بمستوى عال، لقيادة المنتخب في التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأضاف أن المبالغ المالية الخاصة بعقد المدرب السابق السلوفيني كاتانيتش توفرت، ومن المنتظر أن تحول إلى المدرب في غضون 10 أيام مقبلة ومعها كتاب شكر وتقدير للجهود التي بذلها المدرب خلال فترة عمله وقيادة الفريق إلى التصفيات النهائية.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد التعاقد مع مدرب قادر على تحمل مسؤولية المنتخب العراقي، مضيفا “نطلب من المدربين المحليين والإعلام والجماهير مساندة المدرب من أجل تحقيق حلم العراقيين ببلوغ المونديال مرة أخرى”.

يذكر أن المدرب السابق السلوفيني كاتانيتش اعتذر رسميا عن استكمال المشوار وقيادة الفريق في التصفيات النهائية.