منتخب العراق يتسبب في أزمة بنادي الشرطة

المستقلة/- رفض لاعبو فريق الشرطة العراقي قرار إدارة النادي الخاص بانسحابهم من معسكر المنتخب الأول المقام حاليا في مدينة البصرة.

وكانت إدارة الشرطة قد لوحت بسحب لاعبيها الدوليين من معسكر المنتخب، في حال أصرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المحلي، على استئناف كأس العراق أثناء أيام الفيفا.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية إن لاعبي الشرطة رفضوا قرار الإدارة، إذ يرون أنهم “في مهمة وطنية أهم من كل الالتزامات المحلية، وقرروا البقاء في المعسكر”.

وأضاف المصدر: “اللاعبين رفضوا الانسحاب وأكدوا أنهم على استعداد لتقبل أي قرار يصدر من إدارة النادي تجاههم في حال كانت هناك عقوبات ستصدر بحقهم لاحقا”.

وكانت إدارة نادي الشرطة قد طالبت لاعبيها الدوليين بالانسحاب من معسكر المنتخب، والعودة إليه قبل 3 أيام من موعد أول مباراة قادمة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، استنادا للوائح الفيفا.