منتخب العراق يتسبب في أزمة بنادي الشرطة

المستقلة/- رفض لاعبو فريق الشرطة العراقي قرار إدارة النادي الخاص بانسحابهم من معسكر المنتخب الأول المقام حاليا في مدينة البصرة.

وكانت إدارة الشرطة قد لوحت بسحب لاعبيها الدوليين من معسكر المنتخب، في حال أصرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المحلي، على استئناف كأس العراق أثناء أيام الفيفا.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية إن لاعبي الشرطة رفضوا قرار الإدارة، إذ يرون أنهم “في مهمة وطنية أهم من كل الالتزامات المحلية، وقرروا البقاء في المعسكر”.

وأضاف المصدر: “اللاعبين رفضوا الانسحاب وأكدوا أنهم على استعداد لتقبل أي قرار يصدر من إدارة النادي تجاههم في حال كانت هناك عقوبات ستصدر بحقهم لاحقا”.

وكانت إدارة نادي الشرطة قد طالبت لاعبيها الدوليين بالانسحاب من معسكر المنتخب، والعودة إليه قبل 3 أيام من موعد أول مباراة قادمة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، استنادا للوائح الفيفا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية

اخر الاخبار

شاهد.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ينسحب من القاعة خلال كلمة المالكي

رياضية

منتخب العراق يتسبب في أزمة بنادي الشرطة

اخر الاخبار

وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

فيديو يوثق لحظة استهداف حافلة لنقل الجنود الإسرائيليين قرب قاعدة “زيكيم”

اخر الاخبار

البحرين تعلن شرط جديد لدخول معظم الأماكن العامة

اخر الاخبار

توافد عشرات آلاف السوريين إلى سفارة بلادهم في بيروت للإقتراع في الانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

توافد عشرات آلاف السوريين إلى سفارة بلادهم في بيروت للإقتراع في الانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

مصر.. الحكم بإعدام قتلة “شهيد الشهامة” بالشرقية

اخر الاخبار

أضرار مادية جسيمة وإصابات نتيجة قصف صاروخي من غزة على إسرائيل

اخر الاخبار

 السعودية تكشف عن حالات لا تطبق فيها الإجراءات الاحترازية على القادمين من الخارج

اخبار فلسطين

ننتظركم عند حدود غزة.. “سرايا القدس” تتوعد الجيش الإسرائيلي..فيديو

اخر الاخبار

تحمل مواد خطرة .. الكشف عن قيمة التعويضات التي طلبتها مصر من السفينة البنمية

اخر الاخبار

“سرايا القدس” و”كتائب القسام” تقصفان قواعد وكيبوتسات إسرائيلية في غزة

اخبار السعودية

الفنان السعودي فيصل بن خالد يطلق ” الجديد “

اخبار العراق

وزير الموارد المائية يتفقد المشاريع الاروائية في ذي قار

اخبار العراق

عالية نصيف تكشف عن تقطيع الملاعب الرياضية في منطقة الحرية وتوزيعها للمسؤولين