منتجعات ”بافيليونز Pavilions“ العالمية تسمح باستخدام 40 عملة مشفرة

المستقلة /- بات بمقدور نزلاء مجموعة فنادق ومنتجعات ”بافيليونز Pavilions“ العالمية الدفع بأكثر من 40 عملة مشفرة مقابل إقامتهم، بما في ذلك بيتكوين وإثيريوم، أكبر عملتين مشفرتين في العالم من حيث القيمة السوقية على الترتيب، إذ أصبحت الخدمة متاحة بالفعل بدءا من الـ 7 من يوليو /تموز الجاري، حسب ما ذكر موقع ”Crypto Potato“.

ودخلت ”بافيليونز“ أخيرا في شراكة مع منصة تداول العملات المشفرة ”كوين دايركت Coindirect“ لتزويد عملائها بخيار مدفوعات العملات المشفرة، إذ يمكن لنزلاء مجموعة الفنادق الاختيار من بين أكثر من 40 عملة افتراضية مختلفة لحجز أماكن إقامتهم.

وسلط جيسي هيمسون ستروثرز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبورصة ”كوين دايركت“ الضوء على فوائد الشراكة المتبادلة، قائلا ”نحن نفخر بأنفسنا لتزويد الشركاء بمنصة للمدفوعات الآمنة الفورية بأكثر من 40 عملة مشفرة، إذ يمكن للنزلاء الاستفادة من الدفع بالعملة المشفرة التي يختارونها، بناء على العملة والموقع الذي يتواجدون فيه وقت الحجز؛ ما يوفر مزيدا من الحرية ويقدم خدمة شخصية ومعاصرة“.

من جهته، قال جوردون أولدهام، مؤسس ومالك سلسلة فنادق ومنتجعات ”بافيليونز“، أن مرونة الدفع أمر يقدره الضيوف، مضيفا أن ”مجموعة الفنادق فخورة بقيادة الصناعة في العالم الرقمي من خلال طريقة الدفع المشفرة الجديدة والمثيرة“.

وعلاوة على ذلك سيقبل فندق ”The Pavilions Residences“ الواقع في جزيرة فوكيت التايلاندية، ومدينة نيسيكو اليابانية، العملات المشفرة لمبيعات العقارات، وطُبقت تلك الخطوة بالفعل بدءا من الـ7 من يوليو/تموز، وتمت الإشارة إليها كخيار على الموقع الرسمي لمجموعة الفنادق.

وكانت مجموعة فنادق ومنتجعات ”بافيليونز“، أعلنت أخيرا عن فنادقها الجديدة في فوكيت وجزر بالاوان بالفلبين؛ ما سيوسع محفظتها إلى 14 موقعا على مستوى العالم، بما في ذلك الوجهات الغريبة، مثل: جزيرة بالي، وجبال الهيمالايا، ومنغوليا، ونيسيكو، بالإضافة إلى المدن الأوروبية الكبرى.

برنامج مكافآت بيتكوين

من ناحية أخرى، أبرمت شركة ويندهام للفنادق والمنتجعات، ومقرها في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، صفقة شراكة مع شركة ”باكت Bakkt“ العالمية للبدء في العمل لتجربة برنامج مكافأة بيتكوين.

وسيتمكن النزلاء في مجموعة الفنادق من المطالبة بهذه الأنواع من المكافآت باستخدام تطبيق ”باكت“، إضافة إلى ذلك سيكون بإمكان النزلاء تحويل بيتكوين إلى نقود أو بطاقات هدايا بسعر مخفض.

وتشير التقديرات إلى أنه بهذه الخطوة، يمكن لشركة ”باكت“ أن تمنح الملايين فرصة التعرض لأكبر الأصول الرقمية من خلال رسملة السوق.

يذكر أن منصة بيتكوين الآجلة ”باكت“ كانت أطلقت تطبيقها الذي طال انتظاره في بداية أبريل الماضي.