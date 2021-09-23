منافسة شرسة بين محمد صلاح ورونالدو

المستقلة /- حل اللاعل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في صدارة قائمة أعلى لاعبي كرة القدم في العالم أجراً، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن مجلة “فوربس” الأميركية، وتواجد محمد صلاح في المركز الخامس.

وبحسب المجلة المختصة في الاقتصاد، فإن من المتوقع أن يجني رونالدو 125 مليون دولار في موسم 2021-2022 بعد عودته إلى مانشستر يونايتد، بينما من المقرر أن يكسب ليونيل ميسي ما يصل إلى 110 ملايين دولار، على الرغم من انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ليتراجع الأرجنتيني إلى المركز الثاني، بعدما تصدر تصنيف العام الماضي.

حيث تواجد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، لاعبي باريس سان جيرمان، في المركزين الثالث والرابع، فمن المقرر أن يكسب نيمار 95 مليون دولار، على أن تصل أرباح مبابي إلى 43 ميون دولار.

واحتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الخامس بأرباح متوقعة تبلغ 41 مليون دولار، فيما جاء خلفه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني برصيد 35 مليون دولار.

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