ممثل سوري معروف يخطب “انجلينا جولي” ويتصدر الترند

المستقلة /- ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، أحدثها الممثل السوري ​سليمان رزق​ إبن الممثلة ​أمانة والي​، بعد أن كشف خلال لقاء مصور مع قناة ”كيوميديا“ إنه يحب نجمة هوليوود أنجلينا جولي، ويريد الزواج منها، طالبًا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.

وأكد سليمان أنه لا يمزح حتى أمه موافقة، ولكنها لديها شرط وحيد، وهو إن تترك اولادها عند طليقها برادبيت، ولا تبقيهم معها، وتابع قوله: “أنا طالب إيدها بالحلال وأمي موافقة، بليز أجيبي على طلبي قولي وأجيبيني”، مشددا انه لا يقصد من حديثه إثارة الجدل.

وأضاف الممثل السوري أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه، ولم ينكر ما جاء في بعض الاتهامات أنه يسعى وراء ”الترند“، مؤكدًا أنه يسعى إلى ذلك حتى يحصل على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ويصل طلبه إلى أنجلينا جولي.

هل مشروع ليلى تدعم المثلية الجنسية وما علاقة الأردن بها؟ تفاصيل

وشارك سليمان رزق جزءًا من هذا اللقاء، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، مطالبًا الجمهور بالدعم حتى يصل صوته إليها.

وأثار تصدر رزق الترند بعد حديثه عن انجلينا، غضبه واستيائه من اهتمام الناس بموضوع ثانوي، وعدم اهتمامهم بالعمل الذي قدمه وبذلوا الكثير من الجهد فِيْه، وأوضح أنه لم يسمع أي إعلام يذكر دوره فِيْ فِيْلم “الكازينوهات” أو أي مسرحية أخرى شارك فِيْها.

سليمان رزق حصل على شهرة بسبب حديثه الدائم عن أنجلينا جولي والتغزل بجمالها خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اللقاءات التلفزيونية، وهو ابن المخرج السوري يوسف رزق، والفنانة أمانة والي، من مواليد 1999، وشارك في العديد من الأعمال الفنية في المسرح والتلفزيون والسينما.