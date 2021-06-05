ممثل سعودي يعود للحياة بعد اعلان وفاته

المستقلة /- ن يصدّق إنسان أنّ الممثل السعودي خالد سامي عاد إلى الحياة بعد موته هذا الأمر كشف عنه ابنه الذي بدا متفاجئًا كثيرًا من الأمر وسعيدا في نفس اللحظة .

كشف ابن الممثل السعودي خالد سامي أن العناية الإلهية أنقذت والده بعد أن توقف قلبه، قبل أن يعود إليه النبض بعد 5 محاولات من الطاقم الطبي لإنعاشه.

اذ كتب ابن الممثل السعودي خالد سامي “تركي ” منشورا عبر صفحته الشخصية على” الفيسبوك ” قائلا ” اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض”

واختتم قائلًا ” ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج، والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا، لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم ”

الجدير بالذكر، خالد سامي هو الممثل والمؤلف والمخرج السعودي المشهور، الذي حقق نجاحات كبيرة من خلال أدواره المميزة في المسلسلات التلفزيونية ولاسيما في الأعمال الكوميدية
كانت انطلاقته من المسرح في بداية ثمانينات القرن الماضي وتمكن بموهبته ومهاراته من أن يصنع لنفسه اسمًا لامعًا في ساحات الفن العربي والخليجي .

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