ممثلة تونسية تعلن حملها دون زواج

المستقلة/- تصدرت الفنانة التونسية عائشة عطية، مؤشرات البحث بـ(جوجل)، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إثارتها الجدل، وإعلان حملها بدون زواج.

ونشرت عائشة عطية صورة تظهر حملها عبر حسابها بموقع تبادل الصور (انستجرام)، مُعلقة: “أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي”.

وأضافت: ”أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلانى، محبنيش، ومنعرش بش يستعرف ببنتى ولا لأ، بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟ وقدام عايلتى في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمنى ولا بش يرحم بنتى”وفق موقع (مصر العربية).

وواصلت: “عملته أنا غلط، أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا فى الحرام، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر”.

وعائشة عطية هي ممثلة ومغنية تونسية، من مواليد 8 فبراير 1991، واشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي (ناعورة الهواء).