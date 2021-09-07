ممثلة الامم المتحدة : ندعم انتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع

المستقلة /- قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن الانتخابات المقبلة ستكون “مختلفة” .

وأوضحت بلاسخارت خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الرسمية تابعته المستقلة،اليوم الثلاثاء، أننا “ندعم انتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع، وهناك تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات والبطاقة الالكترونية”

وأضافت، أن “انتخابات تشرين المقبلة ستكون مختلفة”، مبينة أنه “لايسمح بدخول الهواتف النقالة في مراكز التصويت”.

وتابعت، “سنواصل دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات، وتم تعيين موظف لغة الإشارة لمساعدة المعاقين في المشاركة بالانتخابات”.

وتابعت، أن “العراق بحاجة إلى إصلاحات عميقة، ومقاطعة الانتخابات غير صحيحة”.

وبينت، “لدينا أكثر من 130 خبيراً موجوداً في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية”.

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