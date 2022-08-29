ملكة جمال مصر فرح كمال تخوض تجربة جديدة في “بين السطور”

المستقلة/- تخوض الفنانة فرح كمال ملكة جمال مصر السابقة تجربة جديدة فى مجال التمثيل من خلال مسلسل “بين السطور” والذي يعد الأول من نوعه فى الوطن العربي حيث تدور الحلقات حول قصص حقيقة متنوعة فى ٥ دقائق وتعتمد على البطولة الجماعية.

مسلسل “بين السطور” من كتابة وإخراج كريم اسماعيل ويضم مجموعة مختلفة من الحلقات بين الاكشن والاجتماعي والرعب ، ويشارك فى بطولته نخبة من الوجوه الجديدة، هم أحمد حافظ، نور بدر، ايمن طعامه، أحمد الحناوي، نورا مهدي، امل زكريا وغيرهم من الأسماء.

يذكر أن فرح كمال شاركت فى بطولة فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني والذي يعرض حالياً فى دور العرض

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