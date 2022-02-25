ملكة جمال السعودية تخطف الانظار بإطلالة تراثية مع والدتها – صورة

المستقلة /- نشرت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، مجموعة من الصور تجمعها مع شقيقتها رزان القحطاني ووالدتهما، أثناء الاحتفال ييوم التأسيس.

وظهرت رومي القحطاني، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مع والدتها وشقيقتها يرتدين ملابس الزي السعودي، وتشمل عباءة سوداء وغطاء رأس وبرقع.

وكانت رومي القحطاني شاركت متابعيها صورة لها ترتدي فيها زي تراثي بمناسبة يوم التأسيس، معقبة:” اللهم احفظ بلادنا من كل سوء واحفظ قيادتنا الحكيمة من كل شر بمناسبة يوم التأسيس”.

من هي رومي القحطاني؟

رومي شابة سعودية في العشرينيات من عمرها، درست طب الأسنان وتخرجت من الكلية التقنية للبنات، حيث يتابعها آلاف المتابعين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورومي القحطاني هي ملكة جمال السعودية، وكانت قد شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في مصر 2022، حيث نافست على لقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي ضمت 13 فتاة من دول عربية مختلفة.