ملخص الدوري العراقي الممتاز 2021-2020

المستقلة/- أسدل الستار على منافسات الدوري العراقي لموسم 2020-2021، بعد فوز القوة الجوية على الحدود 2-1 في الجولة الأخيرة.

وتوج القوة الجوية بلقب الدوري العراقي لموسم 2020-2021، قبل 3 جولات من النهاية، حيث أنهى المسابقة في المركز الأول برصيد 83 نقطة.

كما ضمن فريقا الزوراء والنجف في المشاركة بشكل رسمي في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد احتلالهما المركزين الثاني والثالث برصيد 75و74 نقطة تواليا.

وفشل فريق الشرطة في التأهل لدوري أبطال آسيا، وحجز المقعد الرابع في الدوري العراقي بعدما جمع 72 نقطة.

فريق السماوة احتل المركز الأخير في الدوري العراقي برصيد 26 نقطة، والحدود بالمركز 19 بـ31 نقطة، والصناعات الكهربائية في المركز الـ18 برصيد 37 نقطة.

وهبط بشكل رسمي فريقا السماوة والحدود، صاحبا آخر مركزين في جدول ترتيب الدوري العراقي للدرجة الأدنى.

وسيخوض فريق الصناعات الكهربائية مباراة فاصلة مع نظيره سامرا صاحب المركز الثالث من الدرجة الثانية، على بطاقة المشاركة الموسم المقبل في الدوري العراقي.

ترتيب الدوري العراقي الممتاز موسم 2020-2021