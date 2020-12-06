مكسيم خليل يرد على وضع والدته في دار العجزة

المستقلة /- خرج النجم السوري مكسيم خليل الموجود في فرنسا مع عائلته للمرة الأولى عن صمته بعد اتهاّمه منذ مدّة بوضع والدته ستيلا خليل في دار العجزة في سوريا وتركها وحيدة ،ونفى في حديث عبر “إي تي بالعربي” هذه الشائعة التي روّجها البعض .

وقال إنّه “يعلم هويّة مروّجي هذه الشائعة ،الاّ أنه لا يرغب في مواجهتهم أو الرّد عليهم حرصاً منه على عدم التقليل من قيمته”،وأوضح “أن الفنان هو شخص معرّض إلى الشائعات والأقاويل إلاّ أنه شخص لا يهتمّ كثيراُ للشائعات،ويرفض التفاعل معها والردّ عليها لأنّ الكلمة الحقّ هي الأقوى بالنسبة إليه”.

وشدّد مكسيم على “وجوب أن يكون الإنسان راضياً عن نفسه وهذا هو الأهمّ بالنسبة اليه”.