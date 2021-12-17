مقتل 8 أشخاص على الأقل بفيضانات في أربيل

المستقلة /- أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وسيول بمناطق متفرقة من إقليم كردستان، ومدينة أربيل، أسفرت عن 8 ضحايا على الأقل، بينهم طفلة.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إنه بالإضافة إلى الضحايا، “سجلت أضرار مادية، لحقت بعدة بلدات وأحياء، جراء الفيضانات التي اجتاحت أربيل، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة على المحافظة”.

وأضاف أن “فرق الإغاثة والإنقاذ تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة بمياه الفيضانات، وأكثر المناطق المتضررة من الفيضانات هي قوشتبة، ودارتو، وزيان، وزانكو، ومام زاواة”.

وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن المحافظة تشهد أمطارا غزيرة منذ ليلة الخميس، ونقلت عن خوشناو قوله إن من بين الضحايا “ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في دارتو، وطفل في ناحية قوشتبة، وشخص في ناحية شمامة، لقي مصرعه جراء البرق”.

وكان محافظ أربيل قد أعلن في بيان نشره موقع “رووداو” أنه “لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة 4:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق الإنقاذ للوصول إليها”.

وتوقعت الأرصاد الجوية العراقية هطول أمطار غزيرة في مدن عدة، تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل. (الحرة)