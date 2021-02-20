مقتل شخص على يد إخوته في محافظة ميسان

المستقلة /- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اعتقال أشقاء ” إثنين” أقدموا على قتل شقيقهم الآخر.

وقالت المديرية إنه بعد حدوث جريمة قتل في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة مركزمحافظة ميسان، توجهت دوريات وأقسام الشرطة للبحث عن الجناة وإحالتهم للجهات التحقيقية لمعرفة ملابسات القضية ضمن قاطع المسؤولية.

وأضاف البيان أنه وبعد توفر المعلومات وخلال فترة قياسية لا تتجاوز (24) ساعة تمكنت من إلقاء القبض على الجناة وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال التحقيق، واعترفوا بعد التحقيق معهم بارتكابهم جريمة قتل بحق شقيقهم أثناء إطلاق النار عليه بواسطة سلاح ناري تم ضبطه من قبل الشرطة نتيجة خلافات عائلية.

وتابع أنه تم توقيفهم وفق الماده 406 جرائم القتل العمد”، لافتا إلى أن “شرطة ميسان تحكم قبضتها على جميع مفاصل المدينة واقضيتها وتؤكد سيطرتها التامة بهدف فرض الأمن المجتمعي وحماية المواطنين.