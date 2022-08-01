مقتدى الصدر يوجه رسالة للشعب العراقي

مقتدى الصدر

المستقلة /- دعا وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين 1 أغسطس، متظاهري المحافظات العراقية إلى العودة لمنازلهم.

وقال صالح محمد العراقي، مخاطبًا متظاهري المحافظات في تغريدة: “شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس”.

وأضاف، “أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم”.

ويشهد العراق حالة من الاضطراب السياسي على مدار الأيام الماضية وذلك على وقع التظاهرات التي تشهدها الساحة الخضراء في بغداد.

وشهدت التظاهرات اقتحام المتظاهرين للساحة التي يوجد بها المقرات الحكومية بالإضافة إلى مقر البرلمان العراقي والذين نجحوا في اقتحامه أيضا.

وادت الاشتباكات التي اندلعت في الساحة الخضراء إلى وقوع العديد من الإصابات، بينما أعلن المتظاهرون الدخول في اعتصام مفتوح بمقر البرلمان

ومن جانبه طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنصار التيار الصدري بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم في محيط المنطقة الخضراء.

كما طالب الكاظمي القوات الأمنية المتواجدة في محيط الساحة الخضراء بضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين العراقيين.

وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر2021، يشهد العراق شللاً سياسياً تاماً، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة.

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