مقارنة بين أحدث وأشهر سيارات السعودية لكزس و مازدا

مقارنة بين أحدث وأشهر سيارات السعودية لكزس و مازدا

المستقلة /- تعتبر السيارة لكزس LS 2021 فيس ليفت و السيارة مازدا 6 2021 من احدث و اشهر السيارات في المملكة العربية السعودية ، وتظهر تحديثات لكزس LS 2021 فيس ليفت بسيطة للغاية وتشتمل على مصابيح بثلاث شمعات محدثة وتعديل بسيط بالشبك اللي صار لونه داكن، وفي الخلفية تم إضافة لون أسود للمصابيح، مع وجود جنوط جديدة مقاس 20 بوصة .

تأتي السيارة لكزس LS 2021 فيس ليفت بثلاثة خيارات للمحرك كلها 6 سلندر وهي 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن متر بقير 10 سرعات أو 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 415 حصان وعزم 600 نيوتن متر بقير 10 سرعات .

لكزس LS 2021 فيس ليفت متاحة بمحرك هايبرد 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 354 حصان وعزم 350 نيوتن متر بفتيس اوتوماتيك CVT.

مقصورة لكزس LS 2021 فيس ليفت مطعمة بجلد راقي وزخارف مصنوعة يدوياً وأبرز تغيير هو الشاشة اللمسية مقاس 12.3 إنش تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو والملاحة مع توفر عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بشكل اختياري، مع شاشتين 11.6 إنش للمقاعد الخلفية ومقاعد تدعم التبريد والتدفئة والمساج ووجود فتحة سقف.

لكزس LS 2021 فيس ليفت بها وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب مع ستائر هوائية جانبية وتنبيه ضغط الإطارات وحساسات أمامية وخلفية والحماية ما قبل الاصطدام ومثبت سرعة نشط ومساعد البقاء بالطريق والرؤية البانورامية.

اما مازدا 6 2021 فتستمد قوتها من خيارين من المحركات محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 188 حصان وعزم 252 نيوتن متر بصرفية 13.6 كيلومتر لكل لتر، ونسخة التيربو 2500 سي سي كذلك بقوة 250 حصان وعزم 420 نيوتن متر 14.8 كيلومتر لكل لتر وجميع الفئات تستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع أمامي.

تبدو السيارة مازدا 6 2021 راقية وبسيطة، حيث تأتي بمقاعد جلد وشاشة عرض 7 إنش ونظام صوتي بوز 11 سماعة ومكيف أوتوماتيكي مع وجود مسند ذراع خلفي، وبالنسبة للأمان فمتاح وسائد هوائية أمامية وستائرية جانبية والتحكم الديناميكي في الثبات وفرامل تلقائية وحساسات أمامية وخلفية ومراقب النقاط العمياء وتنبيه الخروج من المسار ورادار.