مفكر اقتصادي : إلصاق تهمة تخليق وباء كورونا بالصين صناعة أمريكية

المستقلة /- قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إنه طالب بضرورة الاهتمام بالاقتصاد المصري بالتوازي مع صحة الإنسان، موضحا أن مصر والصين سوف يحققان نموا في الناتج القومي لأنهما اهتما بالاقتصاد بالتوازي مع صحة الإنسان.

وأشار أبو غزالة خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» إلى أن الدولة التي حافظت على أجيالها واقتصادها نجحت في مواجهة كورونا؛ منوها إلى أن الدول التي لم تهتم بالاقتصاد في أزمة كورونا سيعاني مواطنوها بعد ذلك من الجوع.

ولفت إلى أن أمريكا وزعت كوبونات مالية لدعم مواطنيها خلال أزمة كورونا وهو أمر خاطئ، مؤكدا أن وباء كورونا ليس من صنع البشر.

وأكد أن إلصاق تهمة تخليق وباء كورونا بالصين صناعة أمريكية، مرددا: « الوقت الضيق لإنتاج لقاح كورونا يقلقني لأنه لم يأخذ الوقت الكافي للتجارب».

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