مفتي البوسنة السابق: العاهل السعودي حقق حلمي!

المستقلة /- شكر كبير علماء البلقان، المفتي السابق للبوسنة والهرسك مصطفى سيرتش، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بمناسبة حصوله على الجنسية السعودية، مؤكدا أن هذا حلم وتحقق.

وقال “سيرتش” في تصريح خاص لصحيفة “سبق” السعودية اليوم الثلاثاء: “بمناسبة حصولي على الجنسية السعودية أود أن أعبر عن شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- لحصولي على الجنسية. وهي بفضل من الله، ثم فضل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تقدير كبير لن أنساه أبدا”.

وأكد على أنه سيكون “مواطنا صالحا وفيا محبا لأغلى بلد يشتاق له كل المسلمين بالعالم”، واصفا مشاعره بنيله الجنسية بأنها لا توصف، وسائلا الله “أن يديم على السعودية عزها ورقيها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

وفي وقت سابق، صدرت موافقة العاهل السعودي على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات.