مفاجأة..وزير الصحة الأردني : مصابو كورونا 8 أضعاف الإصابات المثبتة

المستقلة /-أحمد عبدالله/ كشف وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن والعالم الذين يحملون أجساما مضادة، هو 8 أضعاف عدد الإصابات المثبتة بالاختبارات.

وأِشار الوزير إلى أن الوضع الوبائي في الأردن أفضل مما كان سابقا، وقال إن “نسبة الاختبارات الإيجابية أقل من 5% وهو رقم مريح ونأمل بانخفاضه مستقبلا”.

وفي حين وصل عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الأردن إلى 25 إصابة، أعلن وزير الصحة عن تعرض مجموعة داخل الأردن للعدوى بالسلالة الجديدة من مصابين قادمين من الخارج، وقال: “المصابون بالسلالة الجديدة كانوا معزولين في بيوتهم ولم يتم حجرهم مؤسسيا”، مرجحا ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة.

من جهة أخرى، اعتبر عبيدات أن الإقبال على تلقي لقاح كورونا جيد وسيكون أفضل مستقبلا، موضحا أن كسر حلقة العدوى يقتضي وجود مناعة لدى 70% من أفراد المجتمع سواء من المرض أو من تلقي اللقاح.

والجدير بالذكر أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة في الأردن وصل إلى 312043 إصابة حتى أمس الخميس.