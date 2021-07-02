مفاجأة.. قميص منتخب العراق الأفضل في يورو 2020

المستقلة/- قال موقع متخصص في الموضة والأزياء الرياضية إن القميص الجديد لمنتخب العراق، يتفوق على كافة قمصان المنتخبات المشاركة في بطولة يورو 2020.

ونشر موقع “Highsnobiety” تقريرا بعنوان: “قمصان العراق الجديدة أفضل من جميع أطقم يورو 2020″، في إشارة إلى قميص “أسود الرافدين” الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأطلقت شركة “Umbro” البريطانية تصميما جديدا لقميص منتخب العراق الذي يخوض به مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال الموقع في تقريره إن جائزة أفضل قميص منتخب لهذا الصيف لا تذهب لأحد الفرق الـ24 المشاركة في البطولة في الواقع ستذهب إلى فريق لم يكن مؤهلا حتى للمنافسة في اليورو.

وأضاف: “منتخب العراق المصنف الـ68 على العالم، لديه أفضل قميص رأيناه منذ ذلك الحين”.

وكانت شركة “Umbro” أطلقت قميصين للعراق باللونين الأخضر والأبيض، يحملان رموزا مستوحاة من الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين، وتتميز بنمط رسومي لنخيل بابل على الجهة الأمامية، وياقة كلاسيكية على شكل حرف “V”.

ومن المقرر أن يتوفر القميصان ابتداء من منتصف شهر يوليو/تموز في متاجر “UMBRO” المختارة حول العالم.