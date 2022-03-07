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مفاجأة بالفيديو.. “توفيق عكاشة” تنبأ بالحرب قبل 7 سنوات

المستقلة /- مع مرور 11 يومًا على الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، ومواصلة الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف وبالتزامن مع تهديد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمان هذا البلد من «وضع الدولة»، معتبرا أن العقوبات الدولية التي تفرض على روسيا بمثابة «إعلان الحرب»، اعاد الكثير من المستخدمين على موقع التدوين تويتر وفيس بوك تصريحات سابقة لتوفيق عكاشة، النائب السابق ومالك قناة الفراعين، يتحدث فيها عن وقوع حرب بين حلف الناتو وبين روسيا وما يشبه الحرب العالمية الثالثة.

البداية كانت في إحدى حلقات برنامجه على قناة الفراعين «مصر اليوم» عام 2015، وتحدث خلالها عكاشة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما سيحدث خلالها ومن الذي سيكون النصر حليفه في نهايتها، وقال: «الحرب العالمية الثالثة المنطقة بتاعتها واضحة جدًا، حيث ستأتي من الناحية الشمالية من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمي». وأضاف: «كوريا الشمالية والصين سينضمان إلى روسيا بعد تتدخل أمريكا»، واصفًا الحرب العالمية بأنها «حرب نهاية الزمان».

بينما في 2019، قال عكاشة في نفس برنامجه: «نحن على أعتاب أو في انتظار حرب عالمية تالتة»، متوقعًا أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة خلال الخمس سنوات القادمة في الفترة ما بين 2020 إلى 2025.

وحينها عرض تقرير مصور تحدث عن ملامح تلك الحرب، حيث أوضح التقرير، أنه لم يعد الحديث عن الحرب العالمية الثالثة وأطرافها درباً من الخيال، إنما أصبح واقعاً ملموساً، والصراع أصبح شديداً، خاصة أمريكا وحلفائها في حلف الناتو، وبين روسيا وحلفائها الصين وغيرها، فالمعطيات والمستجدات على الساحة الدولية وحرب التصريحات والتسلح والتجسس والتحالفات، جميعها مؤشرات للحدث الجلل الذي يبدو أنه قادم لا محالة عما قريب. وفي عام 2019، أعاد الإعلامي توفيق عكاشة الحديث عن الحرب العالمية الثالثة، وقال إنها ستنشب خلال الفترة ما بين 2019 حتى 2030، مضيفا: «أقسم بالله ستكون هناك حرب قوية وشرسة ستشهدها الأرض قبل 2030».

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