مفاجآت صادمة بقضية حادثة الغسالة.. قتل أم إنتحار؟

المستقلة /- بناء على التظلم الذي قدمته عائلة الضحية، صدر النائب العام المصري أمرا بإعادة فتح التحقيق بقضية “حادثة ىالغسالة” التي راحت ضحيتها امرأة من مدينة بيلا.
وجاء قرار النائب العام التي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

ونشر علاء، شقيق الراحلة أمينة، القصة على شكل تغريدات على حسابه في “تويتر”، مع هاشتاغ “حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت”، مشيرا ان شقيقته وقعت بعد 45 يوما من ولادتها طفلا، في 2021، مؤكدا انه لم يقتنع برواية زوجها الذي قال إنه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، واعتبرت واقعة انتحار لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف علاء شقيق السيدة إنهم صعدوا صباحا إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتا تأتي منه، ليجدوا أمينة ميتة منذ 6 ساعات، ولم يحاول زوجها وحماتها إنقاذها أو إسعافها.

وأشار تقرير الوفاة ان سبب موت امينة “سفكسيا الغرق”، وأن التيبس على فمها يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، ما دفع عائلتها التوجه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.
وأثارت واقعة غرق سيدة في الغسالة الكثير من الجدل في مصر، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتبرت من القضايا الغريبة والغامضة، والتي ينتظر الجميع نتائج التحقيق والكشف عن ملابسات الواقعة ان كانت جريمة قتل أو إنتحار.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مفاجآت صادمة بقضية حادثة الغسالة.. قتل أم إنتحار؟

اخر الاخبار

قد تسبب الموت إذا لم تعالج فوراً.. تعرف على صدمة الحساسية

اخر الاخبار

مطالبات بوقف مسلسل كويتي يسيء لسمعة المرأة المصرية

اخر الاخبار

فرار 40 الف شخص من مدينة ماريوبول منذ اسبوع

اخر الاخبار

أحلام تنفعل على الجمهور وتصدم الجميع بإسلوبها

اخر الاخبار

400 مليون متعاف من كورونا في العالم

اخر الاخبار

4 فوائد صحية للنوم

اخر الاخبار

4 فوائد صحية للنوم

اخر الاخبار

ما العلاقة بين الاكتئاب والمكوث طويلاً بالمنزل؟

اخبار العراق

القبض على شخص ادعى  تعرضه لمحاولة اغتيال في ميسان

اخر الاخبار

اخر تفاصيل تحطم طائرة ركاب صينية

اخر الاخبار

مقتل جندي خلال عملية مداهمة لمطلوب في بغداد

اخر الاخبار

السعودية تفجّر تصريحا وتخلي مسؤوليتها

اخر الاخبار

مصابو متلازمة داون يبدعون في الفن وسوق العمل

اخر الاخبار

خامنئي: العنصرية الغربية ظهرت في أحداث أوكرانيا

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى مصر في زيارة غير معلنة

الاخبار

ايبرا  تحتفي بقراءات نزار السامرائي السردية