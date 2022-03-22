مفاجآت صادمة بقضية حادثة الغسالة.. قتل أم إنتحار؟

المستقلة /- بناء على التظلم الذي قدمته عائلة الضحية، صدر النائب العام المصري أمرا بإعادة فتح التحقيق بقضية “حادثة ىالغسالة” التي راحت ضحيتها امرأة من مدينة بيلا.

وجاء قرار النائب العام التي اتهمت من خلاله زوجها وعائلته بقتلها.

ونشر علاء، شقيق الراحلة أمينة، القصة على شكل تغريدات على حسابه في “تويتر”، مع هاشتاغ “حادثة الغسالة، قتلت أم انتحرت”، مشيرا ان شقيقته وقعت بعد 45 يوما من ولادتها طفلا، في 2021، مؤكدا انه لم يقتنع برواية زوجها الذي قال إنه استيقظ ووجدها ميتة في الغسالة، واعتبرت واقعة انتحار لعدم وجود غسيل في الغسالة يؤدي لحدوث تكهرب.

وأضاف علاء شقيق السيدة إنهم صعدوا صباحا إلى منزلها بعدما سمعوا أصواتا تأتي منه، ليجدوا أمينة ميتة منذ 6 ساعات، ولم يحاول زوجها وحماتها إنقاذها أو إسعافها.

وأشار تقرير الوفاة ان سبب موت امينة “سفكسيا الغرق”، وأن التيبس على فمها يؤكد وقوع الوفاة قبل 6 ساعات، ما دفع عائلتها التوجه للنيابة من أجل إعادة التحقيق في القضية.

وأثارت واقعة غرق سيدة في الغسالة الكثير من الجدل في مصر، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتبرت من القضايا الغريبة والغامضة، والتي ينتظر الجميع نتائج التحقيق والكشف عن ملابسات الواقعة ان كانت جريمة قتل أو إنتحار.