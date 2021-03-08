مع قرب موسم الصيف .. اليك افضل 6 علاجات لمشكلة تعرق اليدين والقدمين

المستقلة /- اقترب موسم الصيف، وقد يكون تعرق اليدين والقدمين مشكلة شائعة لدى الكثير من الأشخاص. في الواقع، قد يواجه العديد من الأشخاص هذه المشكلة على مدار العام، ويمكن أن تسبب الحرج لدى الكثيرين، خاصة وقت التصافح.

المصابون بهذه الحالة الصحية المزعجة يبحثون باستمرار عن طرق تساعدهم في التخلص من هذا التعرق، لذا، إليك 6 علاجات منزلية فعالة لعلاج تعرق اليدين والقدمين:

صودا الخبز

تعد صودا الخبز من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج تعرق اليدين والقدمين، إنه علاج سريع ويتميز بكونه طريقة غير مكلفة لتقليل تعرق اليدين حيث يوجد في كل أسرة تقريبا علبة بها صودا الخبز.

كما أن فاعلية صودا الخبز في تنظيف الأسنان وتبييضها معروفة تماما، ولكن قد لا يدرك المرء أن صودا الخبز تعمل كمضاد ومزيل للعرق أيضا، حيث تحتوي صودا الخبز على مواد قلوية، يمكن أن تقلل التعرق وتبخر العرق. قم بخلط ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع الماء لعمل عجينة ناعمة منه، افرك المعجون على يديك واتركه لمدة خمس دقائق ثم اغسل يديك.

خل التفاح

إذا كنت تعاني من حالة فرط التعرق، يمكن لخل التفاح أيضا التحكم في التعرق في راحة يدك وقدميك عن طريق موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك، يمكنك مسح راحة يدك بخل التفاح، دعها تبقى طوال الليل للحصول على نتيجة سريعة.

كما يجب أيضا تضمين ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح في نظامك الغذائي اليومي، كما أن مذاقه أفضل مع العسل والماء، ويساعد في الحفاظ على مسام الجلد مشدودة وبالتالي تقليل التعرق.

الليمون

من الوصفات الطبيعية التي تساعد في مكافحة التعرق الزائد الليمون، فهو يعمل كمزيل عرق طبيعي، كما يساعد الليمون أيضاً في التقليل من كمية البكتيريا المتواجدة في المناطق المتعرقة وبالتالي عدم ظهور رائحة غير مستحبة فيها.

ماء الورد

ماء الورد أيضا علاج منزلي يمكن أن يساعد في التخلص من تعرق اليدين. يجب أن تحاول استخدام ماء الورد النقي من السوق أو صنع ماء الورد الخاص بك عن طريق غلي بتلات الورد في الماء وتصفيتها، ثم قم بوضع ماء الورد على راحة يديك وقدميك، وهو يترك إحساسا بالبرودة، كما يمكنك غمس يديك وقدميك المتعرقة في الماء البارد لمدة 15 إلى 20 دقيقة في اليوم، ويمكن أن تخفف المشكلة بطريقة فعالة.

الشاي الأسود

الشاي الأسود الذي تتناوله دائما يعد وصفة طبيعية للتخلص من فرط التعرق، فهو يحتوي على مادة العفص (Tannins) ذات الخصائص القابضة التي تساهم في تقليل إفراز كمية التعرق، كما تساعد مادة العفص في تبريد الجسم وخفض حرارته وبالتالي خفض كمية العرق التي يفرزها.

بودرة التلك

بودرة التلك هي طريقة طبيعية أخرى لعلاج تعرق اليدين والقدمين، فقط قم برش القليل من المسحوق على راحة يديك وقدميك، ستلاحظ تحسنا في غضون دقائق قليلة. حاول استخدام بودرة التلك غير المعطرة لأنها أفضل وآمنة وطبيعية أكثر.