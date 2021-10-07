مع استمرار الخلافات الجدية.. العلاقات الامريكية الصينية على المحك

المستقلة /-قالت الخارجية الصينية، إن اللقاء بين يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، وجاك سوليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، اتسم بالطابع البناء.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أن هذا اللقاء الذي عقد في زيورخ، ساعد على تحسين التفاهم المتبادل بين الطرفين.

وقالت الوزارة الصينية: “تبادل الجانبان، بشكل شامل وصريح وعميق، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذلك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

واتفق الطرفان على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين خلال المحادثة الهاتفية في 10 سبتمبر، وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، ومراقبة الخلافات بالشكل المطلوب، ومنع وقوع النزاعات والمواجهة، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والمساعدة في عودة العلاقات الصينية الأمريكية، إلى طريق التطور الصحي والمستقر.

في 18 و 19 مارس جرت في ألاسكا، محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين. وشارك فيها من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكين وجاك سوليفان، ومن الجانب الصيني – يانغ جيتشي ووزير الخارجية وانغ يي.

وخلال هذه المباحثات التي استمرت يومين، ظهرت بين الجانبين خلافات جدية، لكن في نهاية اللقاء، تم الإعلان عن قيام الحوار البناء بينهما.

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