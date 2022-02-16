مطالبات بحذف تطبيق “سناب شات” في السعودية والسبب صادم

المستقلة /- تصدر وسم #حمله_لحذف_سناب_شات مواقع التواصل السعودية، وأطلق الناشطون السعوديون هذا الوسم، يهدف إلى حذف تطبيق سناب شات في المملكة بسبب استغلاله من قبل المشاهير، لنشر محتويات مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وأكد النشطاء ان المحتوى الذي يتم نشره على تطبيق سناب شات، ‏تسبب بتفاقم المشاكل، وحالات الطلاق، والخلاف بين الأصدقاء والعائلة الواحدة،أشار البعض ان المحتوى الذي ينشره المشاهير،هابطا ويؤدي إلى الانحلال، وفي المقابل، دافع ناشطون عن التطبيق، وطالبوا بالرقابة على المحتوى الذي ينشر، كونه يشكل مصدر رزق البعض، وللمستخدم الحرية في اختيار المحتوى الذي يريد متابعته.

هذا وكان قد تعرّض تطبيق “سناب شات” لعطل مفاجئ، في السعودية، مما تسبّب في وقف خدماته، وشكا المستخدمون من توقف القدرة على التحميل والتحديث والاتصال بالبرنامج، فيما أكد مستخدمو البرنامج أنه يعمل في دول أخرى، ولم تعلن الشركة عن أسباب العطل.

هذا ويحظى تطبيق سناب شات برواج كبير في السعودية، ويعتبر واحداً من أهم وسائل التروي، وهو تطبيق تواصل اجتماعي يمكن للمستخدمين من خلاله التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين، ويمنح التطبيق المستخدمين مهلة زمنية لعرض لقطاتهم من ثانية واحدة إلى عشر ثواني، وبعد ذلك تُحذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات.

 

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