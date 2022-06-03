مصير صادم لقاتل الفنانة “سوزان تميم” والخبر يتصدر المواقع

المستقلة /- بعد ان انتشرت مؤخرا اخبارا حول حصول قاتل الفنانة اللبنانية الراحلة ​سوزان تميم​ على عفو رئاسي، نفت لجنة العفو الرئاسي في مصر، خبر الافراج عن رجل الأمن السابق، محسن السكري، بعفو رئاسي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وعبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، كتب المحامي المصري طارق العوضي: “تؤكد لجنة العفو الرئاسي أن كل ما يتم تداوله بشأن صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلا”، مؤكدا ان ما يتم نشره من شائعات عارٍ تماما عن الصحة.

وكانت قد تداولت بعض وسائل الاعلام، ومواقع التواصل خبر القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم، وتضمن قرار الإفراج والعفو محسن السكري، ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكان قد أثار خبر الإفراج عن القاتل، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر الخبر الترند في لبنان، وعدد من الدول العربية، واستنكر المتابعون حينها هذا الخبر مطالبين بالتراجع عنه، قبل ان يتم نفي الخبر تماما.

الجدير بالذكر أن رجل الأعمال هشام طلعت الذي حرض على مقتل سوزان تميم، كان قد خرج من السجن عام 2017، بعفو رئاسي.