مصر..29% تراجع في أرباح البنوك بسبب كورونا

المستقلة/أمل نبيل/تراجعت أرباح البنوك المصرية بنحو 29% خلال العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات، التي أعلنها المركزي المصري اليوم، أنَّ الأرباح الصافية للبنوك المصرية بلغت 58.9 مليار جنيه في العام الماضي 2020، مقارنةً بـ83.1 مليار في عام 2019. ( الدولار يعادل 15.71 جنيهاً)

وتشمل الأرقام المذكورة الفترة من مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 31 ديسمبر، والفترة من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر للبنوك التي تختتم عامها المالي بنهاية يونيو.
وجاء الانخفاض في أرباح البنوك المصرية مدفوعاً بالضغوط التي فرضتها تداعيات تفشي فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية، مما دفع البنك المركزي لإطلاق عدد من المبادرات لتخفيف الأعباء عن العملاء، سواء الأفراد أو الشركات ليدعم قدرتها على استمرار النشاط، وسداد المستحقات الملتزمة بها خاصةً رواتب العاملين، كما ارتبط عدد من المبادرات بالحفاظ على العمالة، مثل مبادرة دعم الشركات العاملة بالقطاع السياحي.
وارتفع صافي العائد بالبنوك المصرية إلى 161.8 مليار جنيه مقابل 155 مليار وجمعت البنوك 193 مليار جنيه إيرادات نشاط بزيادة 3 مليارات جنيه عن العام الأسبق، في حين بلغت مصروفاتها العام الماضي 135 مليار جنيه.

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