مصر : وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح

المستقلة/ – قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، وتم بثها “بالتحايل”.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

وفي هذا السياق، أصدر صناع مسلسل “دنيا تانية” بيانا صحفيا عقب قرار المجلس، قالوا فيه: “يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمون عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال، ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادا فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لم تكف لمعرفة باقي أحداث المسلسل، فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ومجدي كامل، وأشرف عبد الغفور، ومي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.

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