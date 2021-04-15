مصر.. وفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد عن عمر يناهز 86

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.

وولد مكرم محمد أحمد فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية وحاصل على ليسانس الاداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1957 وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الاخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق ثم مراسلا عسكريا باليمن عام 1967 ورئيس قسم التحقيقات الصحافية بالاهرام وتدرج حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.