مصر.. وفاة البرلماني السابق سعد عبود متأثرا بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الدكتور على عبدالله مبروك ، عضو مجلس النواب ببنى سويف عن وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود، حيث نعى النائب الدكتور عبدالله علي مبروك عضو مجلس النواب عبر صفحته فى فيس بوك.

وقال: “بمزيد من الحزن والأسى أنعى السياسي والمناضل الكبير صاحب المواقف المحترمة والذي أفني سنوات حياته في محاربة الفساد دفاعا عن الحق النائب السابق سعد عبود أحد رموز مركز ببا ومحافظة بني سويف”.

وقال إن عبود فاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، عن حزب الكرامة وهو عضو الهيئة العليا للحزب، من مواليد ببا بمحافظة بني سويف.

وينتمي سعد عبود، المحامي، لقرية أبو شربان، التابعة للوحدة المحلية لصفط راشين في محافظة بني سويف، وفاز في انتخابات 2012، وكانت أشهر مواقفه في البرلمان عندما طالب الرئيس الأسبق حسني مبارك بتقديم إقرار ذمة مالية.​

وكان آخر ظهور للنائب سعد عبود فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة بنى سويف والذي أدلى فيها بصوته فى مقر نادى المحامين بكورنيش النيل ببنى سويف التى عقدت منذ شهرين فقط.