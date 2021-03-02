مصر والعراق يبحثان التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات

المستقلة/-عقد كل من عمرو طلعت وزيــر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره العراقي أركان شهاب الشيباني اجتماعا عبر الفيديوكونفرنس لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والعراق فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الافتراضى للخبراء من الجانبين المصرى والعراقي والذي عقد فى فبراير الماضى بهدف الاستكشاف المتبادل للقدرات والموارد المتاحة لكل دولة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض التحديات الوطنية وكيفية تحويلها إلى فرص تعاون واعدة وكبيرة بين البلدين.

وأشاد عمرو طلعت بتميز العلاقات المصرية – العراقية؛ معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائى على مستوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ظل اتفاق الرؤى السياسية لدى قيادات البلدين على ضرورة تعميق العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتنفيذ مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمى وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية الرقمية بالعراق، منوها الى أطروحة لبدء التعاون الفعلى بين البلدين فى مجال الاتصالات وبناء القدرات من خلال استضافة الشباب العراقى لتلقى التدريب فى معاهد التدريب التابعة للوزارة ومراكز ابداع مصر الرقمية.

ومن جانبه أكد وزير الاتصالات بجمهورية العراق على اهتمام القيادة السياسية بالعراق وتوجيهها نحو تعميق علاقات التعاون الثنائي مع مصر؛ مشددًا على حرصه على عقد هذا اللقاء لتفعيل التعاون بين البلدين فى كافة المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.