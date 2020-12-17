مصر والعراق..مستقبل جديد من العلاقات الاقتصادية والعسكرية

المستقلة/أمل نبيل/ تعمل مصر على تعزيز علاقاتها مع العراق ، ولا سيما في المجال العسكري والاقتصادي.

وأعلن وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي ، خلال اجتماع عقده يوم 10 ديسمبر مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز محمود في القاهرة ، استعداد بلاده لتطوير الصناعة الدفاعية العراقية وإنشاء خطوط إنتاج كاملةفي العراق.

وبعد الاجتماع، وافق الجانب العراقي على زيارات متبادلة من قبل وفود فنية من البلدين لمناقشة إنتاج الأسلحة والذخائر.

ووقع وفد عراقي برئاسة وزير التخطيط العراقي خالد بطل نجم في عددا من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعات العسكرية خلال زيارة للقاهرة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه يوم 26 نوفمبر مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون الذي كان يزور القاهرة ، أن “بلاده حريصة على التعاون مع العراق في جميع المجالات ، وخاصة العسكرية”.

مصر تهتم بالتعاون العسكري مع العراق

وأكد السيسي اهتمام مصر بـ “التعاون العسكري مع العراق لدعم البلاد في تجاوز كل التحديات التي تواجهها ومساعدتها على تقوية مؤسساتها الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها”.

في 29 نوفمبر ، زار سعدون العديد من المصانع العسكرية في مصر ، أبرزها منشأة إنتاج الخزانات وصيانتها المسماة في مصنع 200 في حلوان ومنشأة في القليوبية تسمى مصنع 300.

وأكد وزير الإنتاج الحربي المصري ، الذي رافق سعدون في زيارته للمصانع الإنتاجية ، على “اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية”.

وأضاف أن “مصر بحثت مع الجانب العراقي امكانية التعاون لتجديد المصانع العراقية في محاولة لرفع كفاءة خطوط الانتاج وتزويد العراق بالمتطلبات والمعدات للانتاج العسكري”.

وأعرب السعدون عن تطلع العراق لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية في مجال الصناعات الدفاعية.

كما زار سعدون الهيئة العربية للتصنيع ومقرها مصر ، حيث التقى رئيس الفريق الركن عبد المنعم التراس وبحث التعاون بين بغداد والقاهرة في الصناعات الدفاعية والأمنية وسبل تعزيزها. .

وشدد تراس على “أهمية التدريب الفني للموظفين العراقيين في مراكز الهيئة العربية للتصنيع في مصر”.

وناقش وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي ونظيره العراقي في 27 نوفمبر / تشرين الثاني سبل دعم التعاون العسكري بين مصر والعراق.

وفي 11 ديسمبر ، أعلنت وزارة الصناعة المصرية نيفين جامع أن وفداً وزارياً مصرياً سيزور العراق لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الاقتصاد العراقي والصناعة.

القاهرة لاتشتهي ثروات العراق

قال اللواء جمال مظلوم ، المستشار العسكري في أكاديمية ناصر العسكرية ، لـ “المونيتور”: “العراق واثق من نوايا مصر تجاهه. القاهرة لا تشتهي ثروات العراق وثرواته. يقوم التعاون العسكري على أساس الثقة المتبادلة “.

وأوضح مظلوم أن أوجه التعاون العسكري بين العراق ومصر تضمنت تدريب ضباط عسكريين عراقيين ومساعدة الجيش العراقي في تطوير الصناعات الدفاعية وتصنيع أسلحة عراقية الصنع.

وأكد نار سالم ، مستشار في أكاديمية ناصر العسكرية ، لـ “المونيتور”: ” أنه منذ تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه ، كان العراق يسعى إلى توطيد العلاقات مع الدول العربية” ، مضيفًا: “استفادت مصر من رغبة العراق في تقارب مع دول عربية وعقد عدة اتفاقيات مع بغداد “.

في 31 أكتوبر ، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي العراق وأبرم 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق في مختلف المجالات ، بما في ذلك النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والبناء والصناعة والتجارة. والتمويل.

وعقدت قمة ثلاثية في أغسطس في العاصمة الأردنية عمان بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والكاظمي والملك الأردني عبد الله الثاني.

وقال السيسي في كلمته إن بلاده مستعدة لتقديم الخبرات للأردن والعراق وإقامة مشاريع تنموية مشتركة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني ​بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب..كما ستتعاون مصر مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب ، خاصة وأن البلاد تعاني من انتشار الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. كما سيكون هناك تعاون فيصناعة الدفاع.

التعاون مع العراق يفتح سوق جديد للسلاح المصري

وأكد سالم، أن التعاون العسكري سيفيد مصر بفتح سوق عربي جديد ،للسلاح المصري.مضيفا أن

السلاح المصري يناسب الجيوش العربية، لذلك يسعى العراق للحصول على أسلحة مصرية الصنع. وأوضح سالم أن الفترة المقبلة قد تشهد مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين لتوطيد العلاقات العسكرية.