مصر والسعودية يحصدون جوائز التميز الحكومي العربي

المستقلة/أمل نبيل/ فازت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بجائزة التميز العربي التي تطلقها الامارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية”.

كما فازت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد بلقب أفضل وزيرة في العالم العربي.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي.

وأضاف محمد بن راشد: “استقبلنا 5000 مشاركة حكومية بحثنا خلالها عن أفضل وزير عربي وأفضل وزارة وأفضل محافظ وغيرهم واستثنينا الامارات من المشاركة للحيادية”.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء : “رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية”.

وأضاف “أبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل “وزيرة في العالم العربي”.

وأكد أن التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة.