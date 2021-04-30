مصر.. مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم بنفق الشهيد أحمد حمدى

المستقلة/-احمد عبدالله/ القى شخص مصرعه وأصيب 5 أخرين بحادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل لمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي ، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكانت مدير أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل لمفارق نفق الشهيد أحمد حمدي اتجاه عيون موسى طريق شرم الشيخ.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، بالدفع بـ6 سيارات لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى العام.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن أسماء المصابين هم بيانات المصابين أحمد محمد عبد الفضيل 32 سنة القاهرة اشتباه نزيف بالمخ وسحجات وكدمات ومحمد صابر، وهبه 35 سنة دمياط جرح قطعي بالرأس 5سم مع كدمات بالجسم و احمد ابراهيم قرني 26 سنة الجيزة جرح متهتك بالقدم اليسرى مع كسر بالضلوع، وحسن شعبان عبد الجليل 18 سنة الجيزة حلوان اشتباه كسر بالزراع الأيسر ومع سحجات بالجسم ومحمود صبري وهبه 27 سنة دمياط اشتباه كسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم ، لافتًا إلى أن المتوفى هو أحمد ربيع جمال 65 سنة القاهره حلوان.