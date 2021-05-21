مصر.. مصرع أب ونجله وإصابة عامل سقطوا في خزان صرف صحي

المستقلة/-أحمدعبدالله/ لقي أب ونجله مصرعهما، وأصيب شخص آخر، اليوم الجمعة، إثر سقوطهم في خزان للصرف الصحي أثناء حفره داخل منزل بمدينة قفط جنوب محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قفط، بمصرع عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور (50 عاما)، وابنه مصطفى (30 عاما)، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بمنزلهما الكائن في شارع المركز.

وتبين، أن الأب ونجله، سقطا في خزان للصرف الصحي، بجوار منزلهما أثناء عملية الحفر، بالمشاركة مع آخرين، فيما أصيب شخص آخر، جرى نقله إلى المستشفى.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

يذكر أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 8 آخرون، مطلع مايو الجاري، عقب سقوطهم في بئر للصرف الصحي بقرية صفانية بمركز العدوة شمال المنيا المصرية.

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