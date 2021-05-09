مصر.. لفظ الجلالة يظهر في سماء بورسعيد..صور  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت محافظة بورسعيد تغيرات ملحوظة في الأرصاد الجوية، حيث هبت رياح محملة بالأتربة فى ربوع المحافظة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد ٩ مايو ٢٠٢١ الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٢هـ

وغطت السحب، سماء المحافظة والتى سرعان ما ظهرت في لوحة إبداعية من الخالق جل علاه لترسل لفظ الجلالة “الله”.

FB_IMG_1620521539079

وتجلى لفظ الجلالة فى سماء الباسلة وبدى واضحا فى منطقة مشروع الإسكان التعاونى تحت الإنشاء بدائرة حى المناخ.

وساعدت الظلمة الدامسة للمنطقة كونها منطقة عمل مشروع سكني متكامل غير مرفق بالكهرباء فى تجلى وظهور الاسم واضح فى السماء.

FB_IMG_1620521535857

وكبر أهالي الباسلة ممن شاهدوا الظاهرة فى سماء بورسعيد فى تلك الليلة المباركة، مؤكدين أنها ليلة القدر متضرعين إلى الله بالدعاء.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مستشار السيسى: مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا ولم نسجل أعراضا خطيرة

اخبار العراق

المالية النيابية : بعد ارتفاع أسعار النفط لم يعد العراق بحاجة الى قروض خارجية

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا بدرجات حرارة اعلى من 40 مئوية

اخر الاخبار

مصر.. لفظ الجلالة يظهر في سماء بورسعيد..صور  

رياضية

برشلونة وقع ضحية استغلال نيمار

اخر الاخبار

مفاجأة غير متوقعة حول سلالة كورونا الهندية

اخر الاخبار

للرجال فقط .. هذه العلامة إذا ظهرت عليك راجع الطبيب فورا

اخر الاخبار

للرجال فقط .. هذه العلامة إذا ظهرت عليك راجع الطبيب فورا

اخر الاخبار

الاحتلال يقمع المتظاهرين بالشيخ جراح بشكل وحشي ليلة الاحد

اخر الاخبار

الصحة العالمية : المتحور الهندي يعتبر الأكثر عدوى وفتكا ومقاومة للقاحات

اخر الاخبار

إيلون ماسك يؤكد انه مصاب بمتلازمة أسبرجر

اخر الاخبار

العالم يتنفس الصعداء بعد سقوط الصاروخ الصيني .. وهذا مكان السقوطة

اخبار العراق

وزارة الصحة تعتزم استيراد لقاح “سبوتنيك v” الروسي

اخبار العراق

تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاحد

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدرسة في أفغانستان

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تضع آليتين لاختيار موظفي الاقتراع من الموظفين والطلاب

اخر الاخبار

إسقاط مسيرة مفخخة استهدفت العمق السعودي