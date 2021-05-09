مصر.. لفظ الجلالة يظهر في سماء بورسعيد..صور  

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت محافظة بورسعيد تغيرات ملحوظة في الأرصاد الجوية، حيث هبت رياح محملة بالأتربة فى ربوع المحافظة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد ٩ مايو ٢٠٢١ الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٢هـ

وغطت السحب، سماء المحافظة والتى سرعان ما ظهرت في لوحة إبداعية من الخالق جل علاه لترسل لفظ الجلالة “الله”.

وتجلى لفظ الجلالة فى سماء الباسلة وبدى واضحا فى منطقة مشروع الإسكان التعاونى تحت الإنشاء بدائرة حى المناخ.

وساعدت الظلمة الدامسة للمنطقة كونها منطقة عمل مشروع سكني متكامل غير مرفق بالكهرباء فى تجلى وظهور الاسم واضح فى السماء.

وكبر أهالي الباسلة ممن شاهدوا الظاهرة فى سماء بورسعيد فى تلك الليلة المباركة، مؤكدين أنها ليلة القدر متضرعين إلى الله بالدعاء.